2019-11-18T16:19:30+03:00
Звезды

На орловской сцене споет Наргиз

Большой сольный концерт одной из самых неординарных певиц современной отечественной эстрады состоится 26 ноября
Ольга СУПОНЕВА
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Наргиз Закирова несколько нет назад буквально ворвалась в российский шоу-бизнес. Сильный голос, яркая внешность и пронзительные тексты сразу собрали армию поклонников творчества певицы, которая продолжает расти. У орловских фанатов творчества певицы уже на будущей неделе появится возможность услышать вокал артистки в живую.

- Наргиз никому не подражает. Она никогда не гонится за славой, лишь хочет делать то, что любит и умеет делать так прекрасно — исполнять музыку в стиле рок и фолк-рок. Имя Наргиз Закировой – это прототип свободы, вне времени и пространства. Ее песни звучат в плей-листах когда нужно подзарядиться энергией, почувствовать себя уверенно! Самые невероятные эмоции вам подарит аутентичная Наргиз, - уверяют организаторы большого сольного концерта.

Билеты можно приобрети онлайн, или в кассах "ОрелКонцерт".

КОГДА, ГДЕ?

26 ноября, 19.00

Кромское ш-се, 4

(12+)

ИСТОЧНИК KP.RU

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