СЕГОДНЯ 16:17 2019-11-18T16:17:02+03:00

В ближайшие два года в Орле появится еще четыре детских сада Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сейчас в областной столице 120 малышей в возрасте до 3 лет ждут своей очереди

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В понедельник, 18 ноября, на заседании регионального Правительства, стало известно, что в ближайшие два года в Орле появится четыре детских сада на 420 мест.

Как стало известно, очередь для дошколят средней и старшей групп (от 3-х до 7-ми лет) уже ликвидирована. Все дети получили места, а вот для малышей до 3 лет мест все еще не хватает. Сейчас в режиме ожидания 120 маленьких орловцев.

Новые детские сады планируют построить в микрорайонах № 6 (в 2020 году), № 13, на Планерной и в 795-м квартале (2021 году).

- На строительство детского сада на 155 мест в микрорайоне №6 выделят 85,8 миллионов рублей. Сейчас идет публичный аукцион на выбор подрядчика, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU