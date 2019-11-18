2019-11-18T16:17:02+03:00
Общество

В ближайшие два года в Орле появится еще четыре детских сада

Сейчас в областной столице 120 малышей в возрасте до 3 лет ждут своей очереди
Наталья Меркулова
Поделиться:
В ближайшие два года в Орле появится еще четыре детских садаВ ближайшие два года в Орле появится еще четыре детских садаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В понедельник, 18 ноября, на заседании регионального Правительства, стало известно, что в ближайшие два года в Орле появится четыре детских сада на 420 мест.

Как стало известно, очередь для дошколят средней и старшей групп (от 3-х до 7-ми лет) уже ликвидирована. Все дети получили места, а вот для малышей до 3 лет мест все еще не хватает. Сейчас в режиме ожидания 120 маленьких орловцев.

Новые детские сады планируют построить в микрорайонах № 6 (в 2020 году), № 13, на Планерной и в 795-м квартале (2021 году).

- На строительство детского сада на 155 мест в микрорайоне №6 выделят 85,8 миллионов рублей. Сейчас идет публичный аукцион на выбор подрядчика, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Орловчанка попала в тюрьму, едва не зарезав мужа из-за ревности
Еще на двух участках дорог в Орле могут появиться светофоры
Жилой дом сгорел в Урицком районе
В Орле мужчину поймали на краже забора
Орловец, укравший 20 рулонов обоев, отправится в тюрьму
В Орле общественники обратили внимание чиновников на транспорт на Новосильском шоссе
На орловской сцене споет Наргиз
Орловчанка созналась в том, что зарезала односельчанина
В Орловской области автоледи на кроссовере улетела в кювет и врезалась в столб
Жители нескольких улиц Орла останутся без тепла и горячей воды 18 ноября
В Орловской области изъяли почти 329 литров контрафактного алкоголя
На орловской трассе водитель скончался за рулем своего автомобиля
Почти полтысячи дворов отремонтируют в Орловской области до 2024 года
В Орле депутаты предложили увеличить стимулирующие выплаты молодым педагогам
66-летний мужчина погиб в пожаре в Орловской области
В Мценске нашли тело 53-летнего мужчины с перерезанным горлом
Работы орловских осужденных отправили на всероссийский православный конкурс «Канон»
25-летний орловец заглянул в гости и обокрал хозяйку
Под Орлом после столкновения с «Хондой» перевернулся фургон с алкоголем