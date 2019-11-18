В ближайшие два года в Орле появится еще четыре детских сада
В понедельник, 18 ноября, на заседании регионального Правительства, стало известно, что в ближайшие два года в Орле появится четыре детских сада на 420 мест.
Как стало известно, очередь для дошколят средней и старшей групп (от 3-х до 7-ми лет) уже ликвидирована. Все дети получили места, а вот для малышей до 3 лет мест все еще не хватает. Сейчас в режиме ожидания 120 маленьких орловцев.
Новые детские сады планируют построить в микрорайонах № 6 (в 2020 году), № 13, на Планерной и в 795-м квартале (2021 году).
- На строительство детского сада на 155 мест в микрорайоне №6 выделят 85,8 миллионов рублей. Сейчас идет публичный аукцион на выбор подрядчика, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU