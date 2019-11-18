В Орловской области автоледи на кроссовере улетела в кювет и врезалась в столб
В воскресенье, 17 ноября, в Глазуновском районе 39-летняя автоледи на кроссовере «Ssang Yong Actuon» улетела в кювет и врезалась в столб. Двое ее пассажиров получили травмы.
Происшествие случилось днем в 15:30 на 2км 888м автодороги «Глазуновка-Малоархангельск-Колпна». Женщина не справилась с управлением и вылетела с проезжей части в левый кювет, где и столкнулась с электрической опорой. К месту аварии выехали сотрудники ГИБДД и пожарные ПСЧ-17.
- В результате ДТП 72-летний мужчина и 69-летняя женщина получили травмы, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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