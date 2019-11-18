В Орловской области изъяли почти 329 литров контрафактного алкоголя

СЕГОДНЯ 11:38 2019-11-18T11:38:28+03:00

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В Орловской области прошел рейд по торговым точкам и местам, где продают самогон. В результате «паленку» нашли даже в магазине автозапчастей.

Сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота 328,75 литра готовой продукции, выявив 21 факт торговли контрафактным алкоголем. Больше всего бутылок (90 штук) с сомнительным содержимым нашли в Ливенском районе, в одной из торговых точек по продаже автозапчастей.

В стороне не остался и областной центр: в Северном районе из частного магазина изъяли 18 бутылок без маркировки, в Заводском – 23. Кроме того, орловцы по-прежнему продолжают гнать самогон на продажу.

- В отношении жительницы Орла было возбуждено уголовное дело за реализацию спиртосодержащей продукции опасной для жизни и здоровья потребителей, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU