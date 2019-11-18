2019-11-18T11:29:04+03:00
Происшествия

На орловской трассе водитель скончался за рулем своего автомобиля

Происшествие случилось в Шаблыкинском районе
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: УГИБДД Орловской областиФото: УГИБДД Орловской области
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В Орловской области водитель скончался за рулем своего автомобиля. Происшествие случилось в Шаблыкинском районе в субботу, 16 ноября.

В двенадцатом часу дня 66-летний мужчина ехал на легковушке "Фольксваген" со стороны села Сомово в сторону поселка Шаблыкино, в какой-то момент он выехал на встречную полосу где столкнулся с грузовиком "КАМАЗ.

- Прибывшая на место ДТП бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть водителя автомобиля "Фольксваген", по предварительным данным смерть наступила до ДТП, что и послужило причиной выезда на полосу встречного движения, - рассказали "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Редакция "КП-Орел" следит за ходом благоустройства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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