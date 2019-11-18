2019-11-18T09:57:29+03:00
Происшествия

В Мценске нашли тело 53-летнего мужчины с перерезанным горлом

Подозреваемый в убийстве уже задержан
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Ольга СУПОНЕВА
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В городе Мценске Орловской области нашли тело 53-летнего мужчины с перерезанным горлом. Подозреваемого в убийстве задержали - это местный житель 43 лет.

Убит мужчина был у себя дома: именно здесь обнаружили бездыханное тело с резаной раной шеи в минувшее воскресенье, 17 ноября. По статье "Убийство" Следственный Комитет возбудил уголовное дело. По горячим следам удалось задержать предполагаемого преступника.

- Им оказался ранее судимый 43-летний местный житель. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В отношении подозреваемого рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила "Комсомолке" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Расследование продолжается. Следователям предстоит выяснить мотивы и обстоятельства жестокого преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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