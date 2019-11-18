СЕГОДНЯ 09:00 2019-11-18T09:00:20+03:00

Работы орловских осужденных отправили на всероссийский православный конкурс «Канон». Фото: пресс-служба УФСИН по Орловской области

Иконы, написанные в нескольких колониях, признали лучшими в регионе

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В Орловской области завершился региональный этап всероссийского конкурс православной иконописи осужденных «Канон». Лучшие художественные работы уже отправлены в Москву.

Самыми запоминающимися стали иконы, написанные осужденными исправительной колонии №6 и шаховской колонии-поселения №3. На своих работах участники конкурса изобразили святых великих князей и полководцев, защищавших православие и Отечество от завоевателей.

- Цель конкурса – дать возможность оступившимся людям, поговорить о вере, раскрыть душу и реализовать свои творческие способности, - рассказали «КП» в пресс-службе УФСИН России по Орловской области.

ЗНАЙ!

Православный конкурс для осужденных «Канон» проходит с 2013 года. Его организаторы Синодальный отдел по тюремному служению РПЦ и Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН).

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ИСТОЧНИК KP.RU