25-летний орловец заглянул в гости и обокрал хозяйку

СЕГОДНЯ 08:18 2019-11-18T08:18:28+03:00

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25-летний орловец напросился в гости и обокрал хозяйку. Краденые украшения молодой человек решил сдать в ломбард, воспользовавшись помощью друга.

Происшествие случилось во Мценске. Как стало известно, парень бывал в гостях в течение месяца и после его визита из квартиры исчезли золотая цепочка, кулон и кольцо. Владелица украшений попыталась узнать, не причастен ли к этому ее знакомый, но тот свою вину отрицал. После этого женщина пошла в полицию.

Краденые украшения обнаружились в ломбарде.

- Их по просьбе того самого знакомого, сдал его друг. Он рассказал, что приятель попросил его помочь, но не говорил, что вещи украдены, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В результате, знакомый потерпевшей сознался в совершенном преступлении. Сейчас против него возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU