25-летний орловец заглянул в гости и обокрал хозяйку
25-летний орловец напросился в гости и обокрал хозяйку. Краденые украшения молодой человек решил сдать в ломбард, воспользовавшись помощью друга.
Происшествие случилось во Мценске. Как стало известно, парень бывал в гостях в течение месяца и после его визита из квартиры исчезли золотая цепочка, кулон и кольцо. Владелица украшений попыталась узнать, не причастен ли к этому ее знакомый, но тот свою вину отрицал. После этого женщина пошла в полицию.
Краденые украшения обнаружились в ломбарде.
- Их по просьбе того самого знакомого, сдал его друг. Он рассказал, что приятель попросил его помочь, но не говорил, что вещи украдены, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
В результате, знакомый потерпевшей сознался в совершенном преступлении. Сейчас против него возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU