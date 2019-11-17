СЕГОДНЯ 14:48 2019-11-17T14:48:05+03:00

Под Орлом после столкновения с «Хондой» перевернулся фургон с алкоголем. Фото: пресс-служба МЧС России по Орловской области

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Вчера днем в Ливенском районе на автодороге «Орел –Тамбов» произошла авария с участием иномарки «Хонда» и фургон «Хово», перевозившим груз для одного из сетевых магазинов.

На 114 км 52-летний водитель легковушки выехал на встречную полосу, где и врезался в «Хово». В результате фургон перевернулся, а его содержимое рассыпалось по обочине. Владелец «Хонды» получил телесные повреждения.

К месту происшествия выехали сотрудники ГИБДД, Скорая помощь и МЧС.

- В результате ДТП водителю «Хонды» потребовалась срочная медицинская помощь. Его госпитализировали в больницу, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU