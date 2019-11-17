Орловцы побывали на премьере спектакля-бойкота «Чучело»

СЕГОДНЯ 07:00 2019-11-17T07:05:04+03:00

История о любви, предательстве и злости ожила на сцене театра «Свободное пространство»

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В четверг, 14 ноября, на сцене орловского театра «Свободное пространство» ожила история о любви, предательстве и злости. Первые зрители смогли увидеть спектакль-бойкот «Чучело» по мотивам повести Владимира Железникова.

Орловские зрители погрузились в противоречивый мир подростковФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сюжет извечен, но не избит – в школьном классе появляется новенькая, не такая как все. Кому-то она симпатична, но он это скрывает, кого-то она раздражает и стоит найти только повод, чтобы затравить «врага». Благовидный предлог для этого вскоре находится – предательство класса. Но было ли оно?

Спектакль "Чучело" показали на Малой сцене театра "Свободное пространство"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Зритель погружается в сложный, противоречивый мир подростков: первая любовь, разочарование, первая шумная гулянка и осознание своих ошибок. Вырваться из этого водоворота чувств невозможно. Атмосфера маленького мирка школьного класса, где обидчик сидит через парту от тебя и приходится приспосабливаться или стоять на своем, поглощает.

Здесь нет идеальных героев, каждый слаб по-своему. Сможет ли наивная влюбленная девочка разорвать замкнутый круг? Примут ли ее вчерашние «палачи»?

Спектакль «Чучело» полон музыки эмоций, игры теней и света. Вновь вспомнить свои школьные годы и узнать знакомые образы можно будет 27 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU