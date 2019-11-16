2019-11-16T14:59:37+03:00
Происшествия

В Орле водитель на "Девятке" протаранил патрульную машину ДПС

Отечественную легковушку занесло и выбросило на встречную полосу
Ольга СУПОНЕВА
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Фото из группы Вконтакте "ДТП Орел"Фото из группы Вконтакте "ДТП Орел"Фото: соцсети
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Вчера поздним вечером, 15 ноября, в Орле произошло ДТП с участием "Девятки" и служебной машины ДПС. Отечественную легковушку занесло и выбросило на встречную полосу, где она и протаранила полицейский "Форд"

Авария произошла в Заводском районе, в двенадцатом часу. Водитель "ВАЗа" ехал по Комсомольской улице со стороны Рижского переулка. В какой-то момент он потерял контроль над своим авто.

- В нарушение пункта ПДД РФ 10.1 водитель не учел особенности и состояние транспортного средства, интенсивности движения, дорожные условия в результате чего произошел занос автомобиля, - прокомментировали корреспонденту "КП" инцидент в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Так легковушка оказалась на встречке, влетев в патрульное авто. К счастью, обошлось без жертв. А вот автомобили, судя по фотоснимкам с места происшествия, пострадали серьезно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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