2019-11-16T07:44:51+03:00
Общество

Московская художница подарила картину Орловской православной гимназии

Анна Шелудякова рассказала об истории ее создания и духовном значении
Наталья Меркулова
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Московская художница подарила картину Орловской православной гимназии. Фото: пресс-служба Орловской митрополииМосковская художница подарила картину Орловской православной гимназии. Фото: пресс-служба Орловской митрополии
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Во вторник, 12 ноября, Анна Шелудякова, выпускница Московского художественного института имени Сурикова, приехала в Орел, чтобы подарить свою картину воспитанникам православной гимназии.

Художница рассказала об истории ее создания и духовном значении. Говорящее название «Возрождение» раскрывает главную мысль автора. Анна отметила, что сейчас постепенно возрождаются многие давно заброшенные православные храмы, люди вновь приходят к вере.

- На картине изображен священник, молящийся в полуразрушенном храме. Но луч света падает на икону Святой Троицы и символизирует, что надежда на обновление есть и все будет хорошо, - рассказали «КП» в пресс-службе Орловской митрополии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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