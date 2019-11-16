2019-11-16T09:01:31+03:00
Общество

В Орле подвели итоги конкурса «Молодые кадры Орловщины»

Победителей наградили почетными дипломами, а их проекты планируют реализовать
Наталья Меркулова
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В Орле подвели итоги конкурса «Молодые кадры Орловщины». Фото: пресс-служба губернатора Орловской областиВ Орле подвели итоги конкурса «Молодые кадры Орловщины». Фото: пресс-служба губернатора Орловской области
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Вчера, 15 ноября, в администрации Орловской области состоялось торжественное подведение итогов и награждение победителей регионального конкурса «Молодые кадры Орловщины».

Напомним, он стартовал 8 июля. В этом году программа конкурса объединила целеустремленных и активных жителей региона в возрасте до 45 лет. Всего заявки на участие подали более 300 человек, из них во второй этап прошло только 80.

Конкурсантам нужно было выполнить ряд заданий: подготовить видеоролик о себе, пройти заочное тестирование, показать навыки решения практических вопросов, а затем представить свой индивидуальный проект.

Уже в финале пять лучших проектов продолжили разрабатывать объединенные команды. На суд жюри были вынесены разработки в сфере помощи детям-инвалидам, профориентации, экологии и развития туризма. Победителем стал командный проект «Формирование системы поддержки детей с нарушениями развития».

- Конкурсанты глубоко погрузились в тему, совместно работали над полезными для региона решениями. Мы получили креативную, сплоченную команду, готовую генерировать идеи и реализовать их в интересах области, - пояснил глава региона Андрей Клычков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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