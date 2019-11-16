2019-11-16T07:16:51+03:00
Спорт

18 ноября в Орле стартуют Всероссийские турниры по бадминтону

Гостей соревнований ждет приветствие с космической станции и рок-концерт
Наталья Меркулова
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18 ноября в Орле стартуют Всероссийские турниры по бадминтону18 ноября в Орле стартуют Всероссийские турниры по бадминтонуФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В воскресенье в Орле состоится открытие Всероссийских юношеских турниров по бадминтону «Встающие на крыло» серии Гран-При (три звезды) и «Орленок» для детей до 11 лет.

Соревнования продлятся четыре дня и объединят на кортах спорткомплекса «Гринн» около 300 спортсменов более чем из 30 городов России. На церемонии открытия спортсменов и болельщиков будет ждать поздравление от действующего экипажа международной космической станции.

Кроме того, в этот день стартует ряд конкурсов, победители которых смогут получить ракетку самого Александра Мисуркина и поездку на Байконур.

- Статус «три звезды» является наивысшей оценкой в бадминтоне. Турниры такого уровня проводятся в Орле впервые. Главным судьей является Андрей Закамский, председатель регионального отделения федерации бадминтона в республике Марий Эл, - рассказали «КП» организаторы.

20 ноября в 20:00 все желающие смогут посетить концерт рок-группы из Санкт-Петербурга - «7 СОЗВЕЗДИЙ». Награждение победителей состоится 21 ноября.

Турниры пройдут при спонсорской помощи ПАО «Орелстрой».

КОГДА? ГДЕ?

18 ноября (Церемония открытия в 14:00)

Гринн-Центр

ИСТОЧНИК KP.RU

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