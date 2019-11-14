2019-11-14T19:02:15+03:00
Общество

Роспотребнадзор проверил столовые орловских школ

Часть взятых на исследование проб продуктов и блюд не соответствовала нормам
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орловской области специалисты Роспотребнадзора проверили качество питания в школьных столовых. Часть взятых на исследование проб продуктов не соответствовала нормам.

Всего было исследовано 258 проб готовых блюд. Проверили их на калорийность, качество термической обработки и вложение витамина «С», здесь все пробы соответствовали нормативам. А по микробиологическим показателям 2,5% проб проверку не прошли.

- Исследовано 68 проб пищевых продуктов по микробиологическим показателям, 162 пробы по санитарно-химическим и физико-химическим показателям, из которых не отвечали требованиям по микробиологическим показателям - 2,9% исследованных проб, по санитарно - химическим - 0,8%, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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