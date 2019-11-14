Больше сотни военных снарядов уничтожили в Орловской области
В Орловской области спасатели уничтожили больше сотни снарядов, сохранившихся со времен Великой Отечественной войны. Опасную находку обнаружили в Новосильском районе.
Сотрудники спецгруппы обезвредили 125 снарядов на специальной площадке накануне, 13 ноября.
- Это две гранаты Ф-1, три гранаты РГД-33, три гранаты М-24, две минометные мины калибра 50 мм, три запала к гранатам и 112 патронов калибра 7,62 мм, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
В "чрезвычайном" ведомстве напоминают, что несмотря на давность лет, военные снаряды все еще таят угрозу. Поэтому если вдруг вы обнаружили подобную находку, не прикасайтесь к ней, а звоните 112.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ЧП в Орле и области»