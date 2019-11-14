2019-11-14T18:40:48+03:00
Происшествия

Больше сотни военных снарядов уничтожили в Орловской области

Они пролежали в земле со времен Великой Отечественной
Ольга СУПОНЕВА
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Если вы обнаружили подобную находку, не прикасайтесь к ней, а звоните 112Если вы обнаружили подобную находку, не прикасайтесь к ней, а звоните 112Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.
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В Орловской области спасатели уничтожили больше сотни снарядов, сохранившихся со времен Великой Отечественной войны. Опасную находку обнаружили в Новосильском районе.

Сотрудники спецгруппы обезвредили 125 снарядов на специальной площадке накануне, 13 ноября.

- Это две гранаты Ф-1, три гранаты РГД-33, три гранаты М-24, две минометные мины калибра 50 мм, три запала к гранатам и 112 патронов калибра 7,62 мм, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

В "чрезвычайном" ведомстве напоминают, что несмотря на давность лет, военные снаряды все еще таят угрозу. Поэтому если вдруг вы обнаружили подобную находку, не прикасайтесь к ней, а звоните 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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