В Орле уже началась подготовка к паводку 2020 года

СЕГОДНЯ 18:21 2019-11-14T18:24:27+03:00

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В Орле уже начали готовиться к паводку 2020-го года. В областном центре, при уровне воды в 8,66 метра в зону подтопления попадает 33 улицы (это 269 домов), если же вода поднимется дот отметки в 10, 04 метра, то может затопить 58 улиц (709 жилых домов с населением более чем 18 тысяч человек).

Хотя до весны еще несколько месяцев, тему обсудили на сегодняшнем, 14 ноября, заседании комиссии по предупреждению ЧС, которое состоялось в администрации города.

- В феврале-марте 2020 года управлением по безопасности администрации города Орла будут организованы подворовые обходы по информированию населения о действиях в случае паводкового затопления. Жителям напомнят, что нужно запасать питьевую воду и продукты питания, страховать свое имущество, а также расскажут о пунктах временного размещения, - рассказали в пресс-службе администрации города.

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ИСТОЧНИК KP.RU