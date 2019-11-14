2019-11-14T18:24:27+03:00
Общество

В Орле уже началась подготовка к паводку 2020 года

Если вода поднимется на 8 метров, затопит 33 улицы, если на 10 метров - 58
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
..Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В Орле уже начали готовиться к паводку 2020-го года. В областном центре, при уровне воды в 8,66 метра в зону подтопления попадает 33 улицы (это 269 домов), если же вода поднимется дот отметки в 10, 04 метра, то может затопить 58 улиц (709 жилых домов с населением более чем 18 тысяч человек).

Хотя до весны еще несколько месяцев, тему обсудили на сегодняшнем, 14 ноября, заседании комиссии по предупреждению ЧС, которое состоялось в администрации города.

- В феврале-марте 2020 года управлением по безопасности администрации города Орла будут организованы подворовые обходы по информированию населения о действиях в случае паводкового затопления. Жителям напомнят, что нужно запасать питьевую воду и продукты питания, страховать свое имущество, а также расскажут о пунктах временного размещения, - рассказали в пресс-службе администрации города.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Орловчанку избил и обокрал ее же знакомый
В Орловской области зарегистрировали два случая африканской чумы свиней
Руководство Орловского района просит внести коррективы в транспортную схему
15 ноября в Орле закончится прием заявок на семейный фотоконкурс
Орловец отправится на 17 лет в тюрьму за побои и убийство человека
Дошколята подарили пернатым из «Орловского Полесья» еду
Ивановский драмтеатр представит свои спектакли в Орле
В Орел приедет известный детский писатель Игорь Жуков
В Орловской области спортивная школа осталась без тепла из-за долгов
Орловские полицейские наши водителя «ВАЗа», скрывшегося с места ДТП
Люди стоят, как в переполненной маршрутке: общественники раскритиковали очереди в больницах Орла
Орловские огнеборцы спасли семь человек во время пожара на Рощинской
Орловец представит Россию на международном марафоне колясочников в Японии
В Ливенском районе достроили проселочную дорогу за 143 миллиона рублей
В Орле насчитали больше двухсот уклонистов от армии
В Орле таксист прикарманил телефон и деньги пассажирки
Квартира орловчанки пострадала из-за капитального ремонта на Ленинской