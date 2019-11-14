Руководство Орловского района просит внести коррективы в транспортную схему
Руководство Орловского района попросило Департамент строительства внести коррективы в новую транспортную схему. Разработчикам предложили сохранить старые направления и увеличить количество автобусов на ряд маршрутов в часы пик.
По словам глав поселений района, в существующем формате проект не обеспечивает транспортным сообщением поселок Булгаковский, Малую Куликовку, Стальной Конь и Знаменку.
- Было предложено оставить без изменения сложившуюся схему, а также ввести маршруты в населенные пункты Становой Колодезь, Новоселово, Малая Куликовка, Леженки, Мостки и поселок Шиловский, - сообщает пресс-служба администрации Орловского района.
В настоящее время Департамент строительства анализирует внесенные предложения, а для доработки новой схемы транспортного обслуживания создана рабочая группа.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Транспорт Орла»