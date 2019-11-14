Руководство Орловского района просит внести коррективы в транспортную схему

СЕГОДНЯ 16:44 2019-11-14T16:44:34+03:00

Разработчикам предложили увеличить количество автобусов на ряд маршрутов в часы пик

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Руководство Орловского района попросило Департамент строительства внести коррективы в новую транспортную схему. Разработчикам предложили сохранить старые направления и увеличить количество автобусов на ряд маршрутов в часы пик.

По словам глав поселений района, в существующем формате проект не обеспечивает транспортным сообщением поселок Булгаковский, Малую Куликовку, Стальной Конь и Знаменку.

- Было предложено оставить без изменения сложившуюся схему, а также ввести маршруты в населенные пункты Становой Колодезь, Новоселово, Малая Куликовка, Леженки, Мостки и поселок Шиловский, - сообщает пресс-служба администрации Орловского района.

В настоящее время Департамент строительства анализирует внесенные предложения, а для доработки новой схемы транспортного обслуживания создана рабочая группа.

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ИСТОЧНИК KP.RU