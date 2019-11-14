15 ноября в Орле закончится прием заявок на семейный фотоконкурс
Завтра, 15 ноября, в Орле закончится прием заявок на семейный фотоконкурс «Мамочка, я тебя люблю». У школьников остался один день на то, чтобы принять в нем участие.
Первые снимки уже появились на выставке в мэрии города, украсив фойе. На данный момент уже подано 305 работ по трем номинациям: «Связь трех поколений», «Носик к носику» и «Отдыхаем всей семьей».
Желающим поделиться своей семейной историей необходимо распечатать снимки на фотобумаге (формат — 10х15). На обороте нужно указать свое ФИО, название работы, номер школы, класс и контактный телефон.
- В каждой номинации жюри определят победителя и двух призеров. На концерте, посвященном Дню матери, их отметят грамотами городской администрации, - рассказали «КП» в пресс-службе мэрии.
Конкурсные работы принимаются по адресу: ул. Ленина, 23, кабинет №2.
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ИСТОЧНИК KP.RU