2019-11-14T15:22:03+03:00
Происшествия

Орловец отправится на 17 лет в тюрьму за побои и убийство человека

Житель Мценского района попытался скрыть следы преступления
Наталья Меркулова
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Орловец отправится на 17 лет в тюрьму за убийство человекаОрловец отправится на 17 лет в тюрьму за убийство человекаФото: Архив "КП"
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Орловец отправится на 17 лет в тюрьму за побои и убийство человека. Житель Мценского района попытался скрыть следы преступления, но уйти от ответственности ему все же не удалось.

Против мужчины было возбуждено сразу три уголовных дел – причинение тяжелого и среднего вреда здоровью, а также убийство. Последнее он совершил в городе Мценске на почве личной неприязни к своей жертве.

- Амчанин нанес с силой не менее 5 ударов в область головы и шеи острым рубящим предметом. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Преступник попытался скрыть его тело, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Орловской области.

Коллегия присяжных заседателей признала мужчину виновным. Теперь он отправится в колонию строго режима. Кроме того, ему предстоит выплатить одному из потерпевших компенсацию морального вреда на сумму 500 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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