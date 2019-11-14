Дошколята подарили пернатым из «Орловского Полесья» еду

СЕГОДНЯ 14:48 2019-11-14T14:48:11+03:00

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Дошколята подарили птичкам из «Орловского Полесья» еду в преддверии праздника «Синичкин день». Малыши и сотрудники детского сада №82 подготовили для пернатых новые кормушки и 120 килограмм любимого лакомства – семечек подсолнечника.

Птичьи столовые сотрудники национального парка установили на территории администрации и визит-центра в поселке Жудерский.

- Мы очень благодарны юным защитникам природы, их родителям и всем работникам детского сада за активное участие в акции «Покормите птиц зимой», - рассказали «КП» в пресс-службе «Орловского полесья».

Кроме того, специалисты призывают орловцев установить на своих участках и дворах кормушки и не забывать наполнять их семечками и крупой, что птицы не погибли зимой от бескормицы.

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ИСТОЧНИК KP.RU