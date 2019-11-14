Ивановский драмтеатр представит свои спектакли в Орле
На будущей неделе на суд орловского зрителя представит спектакли Ивановский драматический театр. Гастроли пройдут с 20 по 23 ноября, труппа представит за эти дни несколько постановок.
20 ноября, в среду, артисты из Иваново отыграют спектакль "Бальзаминовъ" по произведению Островского. Комедия в двух действиях начнется в 18.30 (12+).
21 ноября, в четверг, зрителей ждет музыкальная комедия "Слуга двух господ" по пьесе итальянского драматурга Гольдони. Начало в 18.30 (16+).
22 ноября, в пятницу, на сцене - комедия в двух действиях, рецепт экстремального флирта "Палтус вкрутую". Спектакль создан по пьесе Джона Чепмена и Дейва Фримена "Ключ для двоих". Начало в 18.30 (16+).
23 ноября, в субботу, Ивановский драматический театр представит спектакль "Безумный день, или женитьба Фигаро" по пьесе Бомарше. Комедия в двух действиях начнется в 18.00 (12+)
Не забудут гости и о маленькой публике. Взрослых и детей ждут на спектакле "Карлик Нос" 21, 22 и 23 ноября в 11.00. (0+)
КОГДА, ГДЕ?
20-23 ноября
пл. Ленина, 2 (театр им. Тургенева)
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Афиша Орел»