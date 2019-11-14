В Орел приедет известный детский писатель Игорь Жуков

СЕГОДНЯ 12:43 2019-11-14T13:35:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орле пройдет Шестой Всероссийский книжный фестиваль «Стихи на сцену!». На праздник в наш город приедут известный писатель Игорь Жуков и художник-иллюстратор Евгений Антоненков.

Почетные гости навестят маленьких пациентов детской областной больницы и встретятся с воспитанниками детской школы изобразительных искусств и ремесел. Не обойдется событие и без мастер-классов от Надежды Графовой, ведущего специалиста отдела творческого развития Российской государственной детской библиотеки.

Стартуют фестиваль в театре кукол. Здесь все участники праздника смогут познакомиться с любимыми писателями, узнать секреты книжных иллюстраций и погрузиться в сказочную атмосферу. На сцене выступят творческие коллективы Дома культуры «Олимп» и актеры театра.

- Фестиваль в шестой раз организует РГДБ. В этом году он полностью посвящен Году театра в России, - рассказали «КП» в пресс-службе Орловского театра кукол.

Вход свободный.

КОГДА? ГДЕ?

21 ноября, с 10:30

Советская, 29

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU