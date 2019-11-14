В Орел приедет известный детский писатель Игорь Жуков
В Орле пройдет Шестой Всероссийский книжный фестиваль «Стихи на сцену!». На праздник в наш город приедут известный писатель Игорь Жуков и художник-иллюстратор Евгений Антоненков.
Почетные гости навестят маленьких пациентов детской областной больницы и встретятся с воспитанниками детской школы изобразительных искусств и ремесел. Не обойдется событие и без мастер-классов от Надежды Графовой, ведущего специалиста отдела творческого развития Российской государственной детской библиотеки.
Стартуют фестиваль в театре кукол. Здесь все участники праздника смогут познакомиться с любимыми писателями, узнать секреты книжных иллюстраций и погрузиться в сказочную атмосферу. На сцене выступят творческие коллективы Дома культуры «Олимп» и актеры театра.
- Фестиваль в шестой раз организует РГДБ. В этом году он полностью посвящен Году театра в России, - рассказали «КП» в пресс-службе Орловского театра кукол.
Вход свободный.
КОГДА? ГДЕ?
21 ноября, с 10:30
Советская, 29
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ИСТОЧНИК KP.RU
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