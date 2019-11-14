В Орловской области спортивная школа осталась без тепла из-за долгов
В Урицком районе Орловской области спортивная школа осталась без отопления из-за долгов. Разбираться в ситуации пришлось прокуратуре.
У спортшколы задолженность по квитанциям за газ образовалась на сумму в более 200 тысяч рублей. Из-за повисшего долга в учебное учреждение подачу голубого топлива прекратили, радиаторы остыли в спортивном зале и бассейне.
- В целях устранения выявленных нарушений в адрес главы администрации района Урицким межрайонным прокурором внесено представление. По результатам его рассмотрения задолженность за потребленные коммунальные ресурсы погашена в полном объёме, отопление восстановлено, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU