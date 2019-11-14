2019-11-14T11:43:21+03:00
Общество

Орловские полицейские наши водителя «ВАЗа», скрывшегося с места ДТП

Автомобиль много раз перепродавали, но найти его настоящего владельца все же удалось
Наталья Меркулова
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Орловских полицейских поблагодари за помощь в поисках "ВАЗа", скрывшемся с места ДТП. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской областиОрловских полицейских поблагодари за помощь в поисках "ВАЗа", скрывшемся с места ДТП. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области
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Орловские полицейские нашли водителя «ВАЗа», скрывшегося с места ДТП. Происшествие случилось еще в конце октября. Тогда по вине отечественного авто был сильно поврежден «Мерседес-Бенц».

Как выяснили сотрудники ОГИБДД, «ВАЗ-21099» был несколько раз перепродан по рукописному договору купли-продажи, без регистрации, и числился за прежним владельцем в Башкирии. Однако полицейским удалось найти настоящего хозяина и помочь владельцу пострадавшего авто оформить документы в страховую компанию.

- Это было не формально, а с должным вниманием, вникнув в суть дела. Оглядываясь назад, берет гордость за то, как преобразилась наша полиция (милиция) с 2000 года. Приятно жить в обществе, где ты знаешь, что каждый сотрудник полиции сможет прийти тебе на помощь, - выразил благодарность полицейским владелец иномарки в письме в региональное МВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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