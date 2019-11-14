СЕГОДНЯ 10:32 2019-11-14T10:32:35+03:00

Орловские огнеборцы спасли семь человек во время пожара на Рощинской. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В одной из квартир вспыхнула кухня

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Вчера поздно вечером в доме на улице Рощинской в одной из квартир на четвертом этаже вспыхнул пожар. В подъезде образовался сильный едкий дым из-за продуктов горения. Чтобы спасти людей, огнеборцам пришлось провести эвакуацию.

- Из квартир, расположенных выше, были сформированы два звена газодымозащитников. Всего пожарными было спасено семь человек. Пострадавших нет, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

В результате пожара в двухкомнатной квартире выгорела кухня, а остальные помещения сильно закопчены. Сейчас специалисты устанавливают причину пожара и размер ущерба.

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ИСТОЧНИК KP.RU