В Ливенском районе достроили проселочную дорогу за 143 миллиона рублей
В Ливеснком районе Орловской области завершилось строительство проселочной дороги, которая обеспечила всепогодный подъезд жителям сразу нескольких деревень. Строительство участка длиной в 3,4 километра обошлось в 143,2 миллиона рублей.
Новая дорога обеспечила подъезд к населенным пунктам Орлово, Овсянниково, Парахино и Мальцево. Работа велась в рамках государственной программы развития сельского хозяйства.
- Совместно с муниципальной властью будем и дальше создавать условия для достойной жизни сельских жителей. Продолжим развивать социальную инфраструктуру, строить современные, безопасные дороги, создавать условия для развития экономики, привлечения инвестиций, повышения уровня жизни людей, - отметил присутствовавший на церемонии открытии дороги глава региона Андрей Клычков.
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ИСТОЧНИК KP.RU