2019-11-14T09:24:25+03:00
Общество

В Орле насчитали больше двухсот уклонистов от армии

В осеннюю призывную компанию ряды вооруженных сил России пополнятся почти двумя сотнями молодых орловцев
Ольга СУПОНЕВА
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В осеннюю призывную компанию ряды вооруженных сил России пополнятся почти двумя сотнями молодых орловцевВ осеннюю призывную компанию ряды вооруженных сил России пополнятся почти двумя сотнями молодых орловцевФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле насчитали 233 уклониста от армии. Об этом сообщил военный комиссар города Владимир Алехин в рамках обсуждения осеннего призыва нынешнего года.

- В рамках осенней призывной компании из Орла на службу в ряды вооруженных сил должно отправиться 168 молодых людей, пока эта задача выполнена на 79%, - рассказал Владимир Алехин на встрече с главой горадминистрации Александром Муромским.

Всего на призывную комиссию в Орле пришли 829 парней, 828 ее прошли. Из них 405 человек получили отсрочку на образование и еще 67 на лечение. 19 человек признали негодными для службы, 187 - ограничено годными. А еще 60 человек отправили на дополнительные медосмотры.

Тех же, кто скрывается от службы, в городе стало меньше: число до 233 сократилось с 249 уклонистов.

- В документы граждан, достигших 27 лет и не прошедших военную службу, вносится соответствующая запись. Она может испортить уклонистам карьеру. Всем, кто пытается уклониться от военной службы, рано или поздно придется обращаться в военкомат за получением военного билета. Но, как известно, «бегунов» ожидает административная и даже уголовная ответственность, - рассказал Владимир Алехин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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