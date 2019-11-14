2019-11-14T09:25:16+03:00
Происшествия

В Орле таксист прикарманил телефон и деньги пассажирки

Перевел 14 тысяч себе на карту, а мобильник продал
Ольга СУПОНЕВА
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В Орле таксист прикарманил телефон и деньги пассажиркиВ Орле таксист прикарманил телефон и деньги пассажиркиФото: Архив "КП"
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В Орле таксист прикарманил телефон и деньги пассажирки. Женщина оставила мобильник в такси, и находчивый водитель не растерялся: через приложение перевел себе 14 тысяч рублей, а сам телефон продал.

Орловчанка, обнаружившая пропажу, обратилась в полицию. Она рассказала, что исчез не только мобильник, но и деньги с ее банковского счета. В общей сложности, сумма ущерба составила примерно 24 тысяч рублей. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража» и взялись за розыск подозреваемого. Оказалось, что «находчивость», за которую теперь придется отвечать в соответствии с уголовным кодексом, проявил 21-летний молодой человек из Ливенского района.

- Оперативники выяснили, что данный гражданин подвозил потерпевшую на такси. Воспользовавшись тем, что орловчанка забыла свой телефон, недобросовестный водитель завладел им и посредством мобильного банка перевел денежные средства на два расчетных счета. Похищенный смартфон злоумышленник продал неизвестным. В настоящее время оперативники устанавливают местонахождение краденого имущества, - рассказали корреспонденту «Комсомолки» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Отрицать своей вины таксист не стал. Сейчас он под подпиской о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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