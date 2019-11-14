Квартира орловчанки пострадала из-за капитального ремонта на Ленинской

СЕГОДНЯ 09:12 2019-11-14T09:12:31+03:00

Уже несколько лет женщина вынуждена ходить по инстанциям, чтобы устранить последствия некачественной работы

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Татьяна Солохина, жительница дома №37 на центральной городской улице Ленина, уже несколько лет вынуждена ходить по инстанциям, чтобы устранить последствия его капитального ремонта. Во время кровельных работ квартира женщины сильно пострадала.

Ремонтом в историческом центре Орла накануне юбилея города занимался подрядчик ООО «Москомреставрация». Он сорвал сроки сдачи, делал работы с нарушениями, оставил жителей нескольких домов осень без крыши, а затем и вовсе попал под следствие.

По словам Татьяны Солохиной, организация сделала минимальный перечень восстановительных работ в квартире, а спустя пару месяцев, все начало снова отваливаться. Обращение в региональный фонд капремонта осталось без ответа, поэтому отчаявшаяся женщина пришла за помощью лично к мэру Орла Василию Новикову.

- Василий Федорович внимательно выслушал заявителя и поручил сотрудникам горсовета внимательно изучить этот вопрос, - сообщает пресс-служба городского совета народных депутатов Орла.

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ИСТОЧНИК KP.RU