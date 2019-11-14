2019-11-14T09:12:31+03:00
Общество

Квартира орловчанки пострадала из-за капитального ремонта на Ленинской

Уже несколько лет женщина вынуждена ходить по инстанциям, чтобы устранить последствия некачественной работы
Наталья Меркулова
Поделиться:
Квартира орловчанки пострадала из-за капитального ремонта на Ленинской. Фото: пресс-служба горсоветаКвартира орловчанки пострадала из-за капитального ремонта на Ленинской. Фото: пресс-служба горсовета
Изменить размер текста:

Татьяна Солохина, жительница дома №37 на центральной городской улице Ленина, уже несколько лет вынуждена ходить по инстанциям, чтобы устранить последствия его капитального ремонта. Во время кровельных работ квартира женщины сильно пострадала.

Ремонтом в историческом центре Орла накануне юбилея города занимался подрядчик ООО «Москомреставрация». Он сорвал сроки сдачи, делал работы с нарушениями, оставил жителей нескольких домов осень без крыши, а затем и вовсе попал под следствие.

По словам Татьяны Солохиной, организация сделала минимальный перечень восстановительных работ в квартире, а спустя пару месяцев, все начало снова отваливаться. Обращение в региональный фонд капремонта осталось без ответа, поэтому отчаявшаяся женщина пришла за помощью лично к мэру Орла Василию Новикову.

- Василий Федорович внимательно выслушал заявителя и поручил сотрудникам горсовета внимательно изучить этот вопрос, - сообщает пресс-служба городского совета народных депутатов Орла.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ливенском районе достроили проселочную дорогу за 143 миллиона рублей
В Орле насчитали больше двухсот уклонистов от армии
В Орле таксист прикарманил телефон и деньги пассажирки
Волонтеров из Орла научат искать пропавших людей
Орловцам расскажут, как мыслят маркетологи
Еще три тысячи жителей Орловской области подхватили ОРВИ
Андрея Клычкова наградили орденом
В Ливнах ребенка обеспечили жизненно-важным лекарством только после суда
В Орловской области управляющую компанию оштрафовали за долги
Почти 6 тысяч орловцев получили льготы по земельному налогу
В Орловской области пожар уничтожил склад с сеном и ячменем
У орловцев осталось четыре дня на выбор территории для благоустройства
В ночном пивбаре Орла правоохранителям пришлось утихомиривать дебош
«Росавтодор» выявил нарушения в ремонте моста «Дружбы» в Орле
Орловцам могут подарить поездку на Байконур
На пешеходном переходе в Орле машина сбила 77-летнюю женщину
Орловских художников поздравили с юбилеем
В Орле аварийный дом на Калинина расселят за счет федерального бюджета
В Орловском районе завершили строительство детского сада
Орловчанка через суд вернула себе право на бесплатные поездки в центр гемодиализа
В Орле появился кабинет примирения для молодых супругов
В Ливнах с продажи сняли поросят без документов
Автолюбителям запретят парковаться в центре Орла из-за выставки оружия