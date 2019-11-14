2019-11-14T08:35:14+03:00
Общество

Волонтеров из Орла научат искать пропавших людей

Образовательная программа продлится три месяца
Наталья Меркулова
Поделиться:
Волонтеров из Орла научат искать пропавших людей. Фото: пресс-служба Правительства Орловской областиВолонтеров из Орла научат искать пропавших людей. Фото: пресс-служба Правительства Орловской области
Изменить размер текста:

Вчера, 13 ноября, в Орле на базе Центра молодежи «Полет» состоялось первое занятие для добровольцев и волонтеров, которые хотят участвовать в поисках пропавших людей.

В первый день участников встречи познакомили с основами ориентирования на местности и использования географических карт. На следующих занятиях им расскажут о том, что нужно делать при обнаружении вещей пропавшего и о способах взаимодействия с различными ведомствами (МЧС, полиция, медики).

Кроме того, в рамках обучающей программы волонтеров научат оказывать первую помощь пострадавшим, научат методики поиска людей в жилых и промышленных зданиях.

- Программа курсового обучения предусматривает изучение ряда дисциплин с теоретическими и практическими занятиями. Она рассчитана на 3 месяца. По завершении курса будет организован зачет, при успешной сдаче волонтерам будет выдана справка о прохождении обучения соответствующего образца, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Ближайшее занятие состоится 18 ноября по адресу: ул. Зелёный ров, 13, (кабинет 18).

Время и расписание можно узнать в официальной группе Центра «Полет».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ливенском районе достроили проселочную дорогу за 143 миллиона рублей
В Орле насчитали больше двухсот уклонистов от армии
В Орле таксист прикарманил телефон и деньги пассажирки
Квартира орловчанки пострадала из-за капитального ремонта на Ленинской
Орловцам расскажут, как мыслят маркетологи
Еще три тысячи жителей Орловской области подхватили ОРВИ
Андрея Клычкова наградили орденом
В Ливнах ребенка обеспечили жизненно-важным лекарством только после суда
В Орловской области управляющую компанию оштрафовали за долги
Почти 6 тысяч орловцев получили льготы по земельному налогу
В Орловской области пожар уничтожил склад с сеном и ячменем
У орловцев осталось четыре дня на выбор территории для благоустройства
В ночном пивбаре Орла правоохранителям пришлось утихомиривать дебош
«Росавтодор» выявил нарушения в ремонте моста «Дружбы» в Орле
Орловцам могут подарить поездку на Байконур
На пешеходном переходе в Орле машина сбила 77-летнюю женщину
Орловских художников поздравили с юбилеем
В Орле аварийный дом на Калинина расселят за счет федерального бюджета
В Орловском районе завершили строительство детского сада
Орловчанка через суд вернула себе право на бесплатные поездки в центр гемодиализа
В Орле появился кабинет примирения для молодых супругов
В Ливнах с продажи сняли поросят без документов
Автолюбителям запретят парковаться в центре Орла из-за выставки оружия