Волонтеров из Орла научат искать пропавших людей

СЕГОДНЯ 08:35 2019-11-14T08:35:14+03:00

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Вчера, 13 ноября, в Орле на базе Центра молодежи «Полет» состоялось первое занятие для добровольцев и волонтеров, которые хотят участвовать в поисках пропавших людей.

В первый день участников встречи познакомили с основами ориентирования на местности и использования географических карт. На следующих занятиях им расскажут о том, что нужно делать при обнаружении вещей пропавшего и о способах взаимодействия с различными ведомствами (МЧС, полиция, медики).

Кроме того, в рамках обучающей программы волонтеров научат оказывать первую помощь пострадавшим, научат методики поиска людей в жилых и промышленных зданиях.

- Программа курсового обучения предусматривает изучение ряда дисциплин с теоретическими и практическими занятиями. Она рассчитана на 3 месяца. По завершении курса будет организован зачет, при успешной сдаче волонтерам будет выдана справка о прохождении обучения соответствующего образца, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Ближайшее занятие состоится 18 ноября по адресу: ул. Зелёный ров, 13, (кабинет 18).

Время и расписание можно узнать в официальной группе Центра «Полет».

ИСТОЧНИК KP.RU