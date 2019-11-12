СЕГОДНЯ 14:44 2019-11-12T14:46:20+03:00

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Орловца, который подшофе обокрал сотрудницу Психдиспансера, отправили под суд. Во время судебного разбирательства он полностью признал свою вину, но ему все равно попадет в тюрьму на ближайшие два года.

Мужчина, уже неоднократно судимый, проник в рабочий кабинет юрисконсульту медицинской организации и поживился содержимым женской сумки. Его добычей стало 16 тысяч 500 рублей.

- Суд признал орловца виновным в совершении кражи. При вынесении решения учитывалось раскаяние мужчины, наличие у него непогашенной судимости и совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили «КП» в пресс-службе Заводского районного суда Орла.

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ИСТОЧНИК KP.RU