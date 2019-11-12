Орловца, который подшофе обокрал сотрудницу Психдиспансера, отправили под суд
Орловца, который подшофе обокрал сотрудницу Психдиспансера, отправили под суд. Во время судебного разбирательства он полностью признал свою вину, но ему все равно попадет в тюрьму на ближайшие два года.
Мужчина, уже неоднократно судимый, проник в рабочий кабинет юрисконсульту медицинской организации и поживился содержимым женской сумки. Его добычей стало 16 тысяч 500 рублей.
- Суд признал орловца виновным в совершении кражи. При вынесении решения учитывалось раскаяние мужчины, наличие у него непогашенной судимости и совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили «КП» в пресс-службе Заводского районного суда Орла.
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ИСТОЧНИК KP.RU