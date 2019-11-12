СЕГОДНЯ 14:42 2019-11-12T14:43:55+03:00

Зарплату сотрудники фирмы не дополучали с июля прошлого года по май нынешнего Фото: Ольга СУПОНЕВА

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В Орле уголовное дело сподвигло работодателя вернуть сотрудникам долги по зарплате. Компания "Ринг Агро" задолжала своим работникам более миллиона рублей и вернула их только после вмешательства правоохранителей.

Уголовное дело региональный Следком возбудил в июле 2019-го года. Как удалось установить следствию, зарплату сотрудники фирмы не дополучали с июля прошлого года по май нынешнего. В итоге и образовался долг в сумму с шестью нулями.

- Предприняты все необходимые меры правового характера, направленные на восстановление нарушенных прав граждан, что способствовало полной выплате 19 работникам предприятия зарплаты. В связи с погашением задолженности уголовное дело было направлено в суд с ходатайством следователя о назначении меры уголовно-правового характера в виде штрафа, - рассказала корреспонденту "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Теперь организации предстоит выплатить штраф в 150 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU