СЕГОДНЯ 14:12 2019-11-12T14:12:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 12 ноября, в Орел приехала делегация «Росатома». Эксперты государственной корпорации помогут оптимизировать работу «Орелводоканала» и «Спецавтобазы по санитарной очистке города».

Месяц назад представители Орловской области побывали в Нижнем Новгороде и познакомились с программой «Эффективный регион», которая реализуется при поддержке «Росатома». После этого наш регион решил присоединиться к реализации пилотного проекта и стал его 20 участником.

На данный момент планируется наладить системы электронного документооборота и оптимизировать рабочие процессы на двух муниципальных предприятиях.

Алексей Мещеряков обозначил цель, которую преследует ГК «Росатом»:

- От каждого участника проекта мы стараемся брать свои образцы. Условия везде разные, ситуации, люди, но создать с помощью многообразия регионов ряд образцов, которые можно было бы универсально применить везде. Я уверен, что и в Орле мы сделаем несколько образцов, которые могли бы иметь федеральное значение, - говорит Алексей Мещеряков, руководитель проектного офиса корпорации «Росатом».

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU