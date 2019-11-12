2019-11-12T14:12:12+03:00
Экономика

В Орел приехала делегация «Росатома»

Эксперты корпорации помогут оптимизировать работу «Орелводоканала» и «Спецавтобазы»
Наталья Меркулова
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В Орел приехала делегация «Росатома». Фото: пресс-служба мэрии ОрлаВ Орел приехала делегация «Росатома». Фото: пресс-служба мэрии Орла
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Сегодня, 12 ноября, в Орел приехала делегация «Росатома». Эксперты государственной корпорации помогут оптимизировать работу «Орелводоканала» и «Спецавтобазы по санитарной очистке города».

Месяц назад представители Орловской области побывали в Нижнем Новгороде и познакомились с программой «Эффективный регион», которая реализуется при поддержке «Росатома». После этого наш регион решил присоединиться к реализации пилотного проекта и стал его 20 участником.

На данный момент планируется наладить системы электронного документооборота и оптимизировать рабочие процессы на двух муниципальных предприятиях.

Алексей Мещеряков обозначил цель, которую преследует ГК «Росатом»:

- От каждого участника проекта мы стараемся брать свои образцы. Условия везде разные, ситуации, люди, но создать с помощью многообразия регионов ряд образцов, которые можно было бы универсально применить везде. Я уверен, что и в Орле мы сделаем несколько образцов, которые могли бы иметь федеральное значение, - говорит Алексей Мещеряков, руководитель проектного офиса корпорации «Росатом».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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