В Орел приехала делегация «Росатома»
Сегодня, 12 ноября, в Орел приехала делегация «Росатома». Эксперты государственной корпорации помогут оптимизировать работу «Орелводоканала» и «Спецавтобазы по санитарной очистке города».
Месяц назад представители Орловской области побывали в Нижнем Новгороде и познакомились с программой «Эффективный регион», которая реализуется при поддержке «Росатома». После этого наш регион решил присоединиться к реализации пилотного проекта и стал его 20 участником.
На данный момент планируется наладить системы электронного документооборота и оптимизировать рабочие процессы на двух муниципальных предприятиях.
Алексей Мещеряков обозначил цель, которую преследует ГК «Росатом»:
- От каждого участника проекта мы стараемся брать свои образцы. Условия везде разные, ситуации, люди, но создать с помощью многообразия регионов ряд образцов, которые можно было бы универсально применить везде. Я уверен, что и в Орле мы сделаем несколько образцов, которые могли бы иметь федеральное значение, - говорит Алексей Мещеряков, руководитель проектного офиса корпорации «Росатом».
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ИСТОЧНИК KP.RU