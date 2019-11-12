В Орловской области «БМВ» протаранил пешехода
В Орловской области «БМВ» протаранил пешехода. Происшествие случилось недалеко от поселка Знаменское вчера в восемь часов вечера.
За рулем автомобиля находился 26-летний водитель, который ехал со стороны Орла. Пешеход же в это время шел по обочине дороги во встречном направлении.
- В районе 10 км «БМВ» допустил наезд на 40-летнего мужчину. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ДТП в Орле и Орловской области 2019»