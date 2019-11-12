СЕГОДНЯ 12:39 2019-11-12T12:39:28+03:00

В Орловской области «БМВ» протаранил пешехода. Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Происшествие случилось недалеко от поселка Знаменское

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В Орловской области «БМВ» протаранил пешехода. Происшествие случилось недалеко от поселка Знаменское вчера в восемь часов вечера.

За рулем автомобиля находился 26-летний водитель, который ехал со стороны Орла. Пешеход же в это время шел по обочине дороги во встречном направлении.

- В районе 10 км «БМВ» допустил наезд на 40-летнего мужчину. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU