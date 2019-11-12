2019-11-12T11:45:52+03:00
Спорт

Орловские каратисты вошли в число лучших на Чемпионате России в Казани

Спортсмены завоевали одну серебряную и две бронзовые медали
Наталья Меркулова
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Орловские каратисты вошли в число лучших на Чемпионате России в Казани. Фото: «Орел-Карат»Орловские каратисты вошли в число лучших на Чемпионате России в Казани. Фото: «Орел-Карат»
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Орловские каратисты вошли в число лучших на Чемпионате России в Казани. Спортсмены завоевали одну серебряную и две бронзовые медали.

Соревнования проходили с 8 по 10 ноября. Среди бойцов, принесших Орловской области победу - Асиман Мамедов (категории менее 75 кг), Андрей Антонов (более 84 кг) и Александр Калинин (менее 84 кг).

Все спортсмены проявили стойкость, выносливость и упорство. Так Асиман Мамедов был в шаге от золотой медали. Он вел в финальном поединке с питерским спортсменом Бесланом Мизовым со счетом 3:1, но получил неоднозначную дисквалификацию по 2 категории и занял второе место.

- Призеры Чемпионата примут участие в квалификационном турнире, который состоится 21 декабря в Москве. Соревнования пройдут в Олимпийских категориях, где определится 3-ка лучших в каждом весе, - сообщили «КП» в детско-юношеской спортивной школе «Орел-Карат».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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