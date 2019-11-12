СЕГОДНЯ 11:34 2019-11-12T11:37:06+03:00

Сообщение об утечке поступило в 10.00 в Единую дежурно-диспетчерскую службу Фото: Архив "КП"

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В Советском районе Орла произошла утечка газа. Сейчас на месте - дом №21 по улице Пионерской - работает аварийная бригада.

Сообщение об утечке поступило в 10.00 в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Как оказалось, утечка произошла на вводе в указанный дом. Как сообщили "КП" в пресс-службе администрации Орла, сейчас в 52 квартиры подача голубого топлива остановлена.

По планам, газовщики устранят проблему до вечера сегодняшнего дня.

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ИСТОЧНИК KP.RU