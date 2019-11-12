СЕГОДНЯ 11:10 2019-11-12T11:10:57+03:00

Орловцы, пострадавшие от несчастных случаев на производстве, получили автомобили. Фото: пресс-служба ФСС России по Орловской области

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Вчера, 11 ноября, четыре жителя Орловской области стали обладателями новых автомобилей «Лада Granta». Все они пострадали от несчетных случаев на производстве и нуждались в индивидуально оборудованных машинах. Их обустроили конкретно под каждого получателя, с учетом особенностей его здоровья и физических возможностей.

Одной из первых новый автомобиль получила жительница Мценска Галина Новикова. Ее опыт вождения насчитывает более 17 лет. На врученную «Ладу» она возлагает большие надежды как на хорошего помощника для жизни.

- Автомобили были закуплены за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации. Цена контракта составила около 2 млн рублей, - прокомментировал «КП» Олег Ревякин, управляющий Орловским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации.

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ИСТОЧНИК KP.RU