В Орле пешеход, лежащий на проезжей части, попал под машину
В Орле пешеход, лежащий на проезжей части, попал под машину. Происшествие случилось на улице Циолковского вчера около семи часов вечера.
Автомобиль «Рено Лагуна» под управлением 25-летнего водителя поворачивал на улицу Корчагина и не сразу заметил лежащего на дороге человека. В результате 45-летний мужчина получил телесные повреждения и был срочно госпитализирован в больницу Семашко.
Причины, по которым мужчина оказался на проезжей части, устанавливаются.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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