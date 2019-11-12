Любовь к своим авто заставила орловских должников заплатить свыше 11,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 09:02 2019-11-12T11:15:21+03:00

Ограничение водительских прав промотивировало их рассчитаться с долгами по алиментам и штрафами ГИБДД

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Любовь к своим авто заставила орловских должников заплатить свыше 11,5 миллионов рублей. Ограничение водительских прав промотивировало их рассчитаться с долгами по алиентам и штрафам ГИБДД. Среди должников оказались почти две тысячи человек.

Наибольшее число вынужденных пешеходов оказалось среди должников по алиментам — более 1 тысячи 200 человек. Так не желание пересаживаться на общественный транспорт, вынудило жителя Болховского района оплатить «родительский» долг в размере более 200 тысяч рублей, а жителя Хотынецкого района - 212 тысяч рублей.

- Жители региона могут узнать о наличие у себя задолженности в информационном сервисе «Банк данных исполнительных производств». Своевременная оплата штрафов и долгов поможет избежать применения мер принудительного взыскания, - сообщает пресс-служба УФССП России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU