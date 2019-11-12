2019-11-12T11:14:29+03:00
Общество

В Орле на «Автосельмаше» появился новый остановочный павильон

Его оборудовали на спонсорские средства
Наталья Меркулова
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В Орле на «Автосельмаш» появился новый остановочный павильон. Фото: мэрия ОрлаВ Орле на «Автосельмаш» появился новый остановочный павильон. Фото: мэрия Орла
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Вчера, 11 ноября, в Орле на «Автосельмаше» (район дома №174 на улице Комсомольской) появился новый остановочный павильон. Его оборудовали на спонсорские средства.

Ранее здесь был старый полуразрушенный ларек. Пассажирам приходилось ждать общественный транспорт под открытым небом в любую погоду. В этом году ларек демонтировали и уложили тротуарную плитку.

Так остановка выглядила еще 9 ноября Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Так остановка выглядила еще 9 ноябряФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Павильон оборудован скамейкой для комфортного ожидания транспорта и местом для размещения рекламы, - сообщает пресс-служба мэрии Орла.

Горожане не однозначно приняли новую остановку, в соцсетях сейчас идет активное обсуждение. Так в группе "Инцидент. Орел" орловцы отметили низкую эффективность павильона.

- Уж лучше бы оставили старые остановки, хотя бы не задувает и не заливает! В дождь и снег эти павильоны мало спасают. Не согласны? Старые остановки хотя бы были закрыты с 2х или 3 сторон, - пишет Алена Прохорова.

Другие пользователи соцсетей отметили, что скамейка слишком маленькая для такого количества пассажиров, кроме того, здесь отсутствует мусорная урна, а съезд для колясок слишком высокий и без поручня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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