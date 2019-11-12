В Орле на «Автосельмаше» появился новый остановочный павильон
Вчера, 11 ноября, в Орле на «Автосельмаше» (район дома №174 на улице Комсомольской) появился новый остановочный павильон. Его оборудовали на спонсорские средства.
Ранее здесь был старый полуразрушенный ларек. Пассажирам приходилось ждать общественный транспорт под открытым небом в любую погоду. В этом году ларек демонтировали и уложили тротуарную плитку.
Так остановка выглядила еще 9 ноябряФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
- Павильон оборудован скамейкой для комфортного ожидания транспорта и местом для размещения рекламы, - сообщает пресс-служба мэрии Орла.
Горожане не однозначно приняли новую остановку, в соцсетях сейчас идет активное обсуждение. Так в группе "Инцидент. Орел" орловцы отметили низкую эффективность павильона.
- Уж лучше бы оставили старые остановки, хотя бы не задувает и не заливает! В дождь и снег эти павильоны мало спасают. Не согласны? Старые остановки хотя бы были закрыты с 2х или 3 сторон, - пишет Алена Прохорова.
Другие пользователи соцсетей отметили, что скамейка слишком маленькая для такого количества пассажиров, кроме того, здесь отсутствует мусорная урна, а съезд для колясок слишком высокий и без поручня.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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