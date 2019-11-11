СЕГОДНЯ 16:52 2019-11-11T16:52:12+03:00

Распределение ролей и отлаженная преступная схема не помогли им избежать наказания

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Наркоторговцы, делавшие в Орле тайники, отправились под суд. Распределение ролей и отлаженная преступная схема не помогли им сбежать от наказания.

Криминальное трио удалось задержать не сразу. Первым с поличным попался непосредственный закладчик наркотиков в тайники. Затем оперативники задержали и его подельников: фасовщика-«мелкого оптовика» и еще одного розничного закладчика.

Для своей «работы» наркоторговцы снимали в Орле квартиру и использовали сотовые телефоны для переписки с оператором интернет-магазина по распространению «запрещенки».

- В общей сложности полицейские изъяли у фигурантов дела порядка 55 граммов синтетических наркотиков. Сейчас следователи передали в суд дело по статье «Сбыт наркотических средств организованной группой лиц», - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU