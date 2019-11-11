Первым зампредом Правительства Орловской области стала Валентина Нордстрем

СЕГОДНЯ 15:53 2019-11-11T15:53:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В Правительстве Орловской области новое кадровое назначение. Первым заместителем председателя Правительства стала Валентина Нордстрем.

Представил нового зама глава региона Андрей Клычков на сегодняшнем, 11 ноября, аппаратном совещании. Валентина Нордстрем по профессии экономист, у нее большой стаж работы в финансовом секторе.

- С 1990 года трудилась в органах муниципальной власти города Курска, где прошла путь от заведующего финансовым отделом Промышленного райисполкома Курска до первого заместителя главы администрации города, - рассказали "КП" в пресс-службе облправительства.

Также Валентина Ивановна возглавляла комитет финансов Курской области. В Курской же области она трудилась в такой же должности на которую назначена на Орловщине. Также была заместителем Губернатора Курской области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU