2019-11-11T15:53:38+03:00
Политика

Первым зампредом Правительства Орловской области стала Валентина Нордстрем

Ранее она занимала пост заместителя губернатора Курской области
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Валентина Нордстрем. Фото: пресс-служба Губернатора Орловской областиВалентина Нордстрем. Фото: пресс-служба Губернатора Орловской области
Изменить размер текста:

В Правительстве Орловской области новое кадровое назначение. Первым заместителем председателя Правительства стала Валентина Нордстрем.

Представил нового зама глава региона Андрей Клычков на сегодняшнем, 11 ноября, аппаратном совещании. Валентина Нордстрем по профессии экономист, у нее большой стаж работы в финансовом секторе.

- С 1990 года трудилась в органах муниципальной власти города Курска, где прошла путь от заведующего финансовым отделом Промышленного райисполкома Курска до первого заместителя главы администрации города, - рассказали "КП" в пресс-службе облправительства.

Также Валентина Ивановна возглавляла комитет финансов Курской области. В Курской же области она трудилась в такой же должности на которую назначена на Орловщине. Также была заместителем Губернатора Курской области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Наркоторговцы, делавшие в Орле тайники, отправились под суд
В Орле активисты обратили внимание чиновников на опасный подход к остановке
Орловцев попросили сообщать, где торгуют смертью
В Орле на две недели ограничат движение по улице 7 ноября
В Орловской области автомобиль с людьми едва не упал с обрыва
В Орле уничтожили 800 килограмм подозрительных яблок
Житель Орла стал жертвой ночного грабежа
В Орловской области в пожаре пострадала 60-летняя женщина
У руля Малоархангельского района стал Петр Матвейчук
Орловец не справился с управлением авто и вылетел в кювет
«Чучело»: на орловской сцене расскажут о подростковой жестокости
Новая рабочая неделя в Орле будет прохладнее предыдущей
Орловский мюзикл «Люди Ламанчи» произвел фурор на фестивале в Мичуринске
Мощь, проверенная временем: орловский «Текмаш» отметил 165-летие
В Орле лихач "ВАЗ" насмерть сбил пешехода
Ледовые арены приглашают орловцев провести выходные на коньках
Орелстат озвучил средний размер пенсии в регионе
В Орле может появиться платная стоянка для авто
В Орле наградили полицейских, отличившихся на службе
9 ноября в Орле пройдет акция по сбору пустых бутылок и макулатуры
Орловец, застреливший от обиды соседа, отправился в тюрьму
На образование в Орловской области потратят почти 261 млн рублей
Орловские коммунальщики ищут работников
Мошенница, обманувшая пенсионеров из Орла на круглую сумму, пойдет под суд
Стало известно, на каких улицах в Орле обустроят контейнерные площадки
Сбербанк проводит «Зелёный день» 11 и 12 ноября
На один день Орел превратился в «Джазовую провинцию»
В Орле отметили 102-ую годовщину Октябрьской революции