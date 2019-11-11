В Орле активисты обратили внимание чиновников на опасный подход к остановке

СЕГОДНЯ 15:19 2019-11-11T15:29:41+03:00

Вот так выглядит подход к остановке на Карачевском шоссе. Фото: региональное отделение ОНФ

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В Орле активисты регионального отделения ОНФ обратили внимание чиновников на опасный подход к остановке общественного транспорта. Речь идет об остановочном павильоне на Карачевском шоссе: лестница, к нему ведущая, почти полностью разрушилась и ее остатки грозят обвалиться под ногами пешеходов.

Остановка располагается близ дома №50. Местные жители, которые приезжают и уезжают отсюда, вынуждены вместе ступеней взбираться к павильону по грунтовому склону. И пол беды, если погода сухая.

- Люди, которые к нам обратились, рассказали, что были случаи, когда они падали и получали травмы. В этом районе много жителей пожилого возраста, которым спуститься или подняться без отсутствия нормального подъема с поручнями практически невозможно, - рассказал член регионального штаба ОНФ Владимир Лысов.

Общественники попросили городскую администрацию решить эту проблему. В ОНФ отмечают, что сделать это лучше бы до зимы: раждане должны подниматься по обустроенному подъему и быть уверенными в том, что они не упадут.

"Комсомолка" следит за ситуацией.

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ИСТОЧНИК KP.RU