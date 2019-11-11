Орловцев попросили сообщать, где торгуют смертью
В Орловской области стартовал второй этап акции "Сообщи, где торгуют смертью". Полицейские просят жителей региона, которым известно что-либо о наркопреступлениях, сообщить об этом. Также можно проконсультироваться, если нужна помощь.
Цель акции проста - привлечь общественность к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их потребления.
КУДА ЗВОНИТЬ?
Телефон доверия Управления МВД России по Орловской области – (4862) 41-38-56;
БУЗ ОО «Орловский наркологический диспансер» – (4862) 77-07-03;
Молодежный телефон доверия (консультация психолога) – (4862) 44-52-55.
ИСТОЧНИК KP.RU