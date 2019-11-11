Орловцев попросили сообщать, где торгуют смертью

СЕГОДНЯ 12:45 2019-11-11T12:46:43+03:00

Для тех, кто владеет информацией о наркопреступлениях или нуждается в помощи, работает несколько телефонных номеров Фото: Ольга СУПОНЕВА

Для тех, кто владеет информацией о наркопреступлениях или нуждается в помощи, работает несколько телефонных номеров

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В Орловской области стартовал второй этап акции "Сообщи, где торгуют смертью". Полицейские просят жителей региона, которым известно что-либо о наркопреступлениях, сообщить об этом. Также можно проконсультироваться, если нужна помощь.

Цель акции проста - привлечь общественность к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их потребления.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Телефон доверия Управления МВД России по Орловской области – (4862) 41-38-56;

БУЗ ОО «Орловский наркологический диспансер» – (4862) 77-07-03;

Молодежный телефон доверия (консультация психолога) – (4862) 44-52-55.

ИСТОЧНИК KP.RU