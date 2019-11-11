СЕГОДНЯ 12:03 2019-11-11T12:05:12+03:00

В Россельхознадзоре поясняют, что продукция без документов не только может нанести вред сельскому хозяйству, но и опасна для человека Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Россельхознадзоре рассказали, что фрукты хранились без необходимых документов и маркировки

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В Орле уничтожили 800 килограмм подозрительных яблок. В Россельхознадзоре рассказали, что фрукты хранились без необходимых документов и маркировки.

Специалисты регуправления ведомства нашли почти центнер яблок на одном из складов города в конце прошлой недели. Двое продавцов фруктов не предоставили всех необходимых документов, подтверждающих качество и безопасность продуктов.

- Незаконный ввоз, перемещение и реализация такой подкарантинной продукции может привести к заносу и распространению на территории России опасных карантинных вредителей, болезней и сорных растений, способных нанести не только значительный экономический ущерб сельскому хозяйству, но и причинить вред здоровью человека.- рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

В итоге яблоки изъхяли и уничтожили механическим путем.

ИСТОЧНИК KP.RU