В Орле уничтожили 800 килограмм подозрительных яблок
В Орле уничтожили 800 килограмм подозрительных яблок. В Россельхознадзоре рассказали, что фрукты хранились без необходимых документов и маркировки.
Специалисты регуправления ведомства нашли почти центнер яблок на одном из складов города в конце прошлой недели. Двое продавцов фруктов не предоставили всех необходимых документов, подтверждающих качество и безопасность продуктов.
- Незаконный ввоз, перемещение и реализация такой подкарантинной продукции может привести к заносу и распространению на территории России опасных карантинных вредителей, болезней и сорных растений, способных нанести не только значительный экономический ущерб сельскому хозяйству, но и причинить вред здоровью человека.- рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.
В итоге яблоки изъхяли и уничтожили механическим путем.
ИСТОЧНИК KP.RU