СЕГОДНЯ 11:24 2019-11-11T11:25:55+03:00

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Житель Орла стал жертвой ночного грабежа. С мужчины сорвали дорогую золотую цепочку, когда тот возвращался домой.

Инцидент произошел в Заводском районе города. Мужчина сделал замечание молодому человеку, который, как гласит официальная полицейская формулировка "вел себя подозрительно". Тот набросился на прохожего с кулаками, сорвал с его шеи ювелирное изделие и сделал ноги. Ущерб составил около 20 тысяч рублей.

- Потерпевший сообщил о произошедшем в отдел полиции. По данному факту следственным было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Оперативники разыскали грабителя. Им оказался 21-летний местный житель. Следствие продолжается, молодого человека ждет ответственность по закону. А дожидаться суда он будет под подпиской о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU