2019-11-11T10:49:11+03:00
Политика

У руля Малоархангельского района стал Петр Матвейчук

Он назначен временно исполняющим обязанности главы
Ольга СУПОНЕВА
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Петр Матвейчук (слева) назначен врио главы Малоархангельского районаПетр Матвейчук (слева) назначен врио главы Малоархангельского районаФото: Пресс-служба Правительства Орловской области.
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У руля Малоархангельского района Орловской области стал Петр Матвейчук. Он назначен временно исполняющим обязанности главы.

Объявил о назначении губернатор Андрей Клычков. Экс-глава Малоархангельского района Юрий Маслов ушел в отставку по собственному желанию и временно пост занял его зам по социальным вопросам Петр Матвейчук.

Глава региона поблагодарил сложившего полномочия главу за работу и пожелал успехов новому руководителю района.

СПРАВКА "КП"

Петр Васильевич Матвейчук родился в 1962 году, он имеет большой стаж работы в сельскохозяйственном секторе, опыт руководящей работы, также имеет степень кандидата сельскохозяйственных наук.

С 1991 по 1992 год руководил колхозом «Победа», с 1992 по 1998 был Генеральным директором ООО «Победа».

С 1998 по 2001 год - руководитель сектора АПК ООО «Орелрегионгаз».

С 2001 по 2006 годы - глава Орловского представительства ЗАО «Щелково Агрохим».

С 2006 по 2018 годы - Председатель Совета директоров ООО «Дубовицкое», с 2018 по 2019 годы был генеральным директором этого предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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