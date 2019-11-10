2019-11-10T13:09:37+03:00
Звезды

«Чучело»: на орловской сцене расскажут о подростковой жестокости

Извечный школьный конфликт оживят актеры театра «Свободное пространство»
Наталья Меркулова
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Театр «Свободное пространство» провел пресс-конференцию, посвященную предстоящей премьереТеатр «Свободное пространство» провел пресс-конференцию, посвященную предстоящей премьереФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В пятницу, 8 ноября, в театре «Свободное пространство» состоялась пресс-конференция, посвященная премьере спектакля «Чучело». Орловские зрители смогут оказаться в водороде школьной жизни уже на предстоящей неделе.

Режиссер Анна Троянова уверена, что сюжет повести Железникова остается актуальным Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Режиссер Анна Троянова уверена, что сюжет повести Железникова остается актуальнымФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В основу постановки легла повесть-откровение Владимира Железникова. Сейчас ее изучают в программе по литературе, пересматривают одноименный фильм, а иногда и проживают в реальности. По мнению петербургского режиссера Анны Трояновой, проблема травли в школе и появления изгоя в классе (современным языком – буллинг) никуда не исчезла, правда, это по-прежнему стараются не афишировать.

Извечный школьный конфликт оживят актеры театра «Свободное пространство». Фрагмент репетиции Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Извечный школьный конфликт оживят актеры театра «Свободное пространство». Фрагмент репетицииФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Почему дети так жестоки? Кто распределяет роли? И чем в это время заняты взрослые? На все эти вопросы спектакль постарается дать ясные ответы и раскрыть знакомые школьные образы с поправкой на современные реалии.

Орловских зрителей ждет полное погружение в мир, где обидчик сидит через парту от тебя, в мир, из которого невозможно сбежать и приходится или приспосабливаться, или стоять на своем.

Какие тайны раскроет театр "Свободное пространство" 14 ноября? Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Какие тайны раскроет театр "Свободное пространство" 14 ноября?Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Маленькое черное пространство, лица героев, прорезающиеся в луче света из мрака, тени как воплощение истинной человеческой личины и полусредневековый страх расскажут эту историю по-новому.

Премьера спектакля состоится 14 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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