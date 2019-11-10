Новая рабочая неделя в Орле будет прохладнее предыдущей

СЕГОДНЯ 12:42 2019-11-10T12:54:13+03:00

Температура все еще выше климатической нормы, но синоптики говорят о постепенном похолодании

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Грядущая рабочая неделя, 11-15 ноября, в Орле будет прохладнее предыдущей. По прогнозам синоптиков температура все еще выше климатической нормы в это время года, но постепенно она будет снижаться.

Как сообщат Росгидрометцентр, в понедельник 11 ноября в Орле ночью +5, днем +9 градусов. Переменная облачность, небольшой дождь. Ветер южный 6 м/c, давление ниже нормы - 744 мм рт.ст.

Во вторник, 12 числа, ночь так же +5, в дневное время до +8 градусов. Облачность переменная, без осадков, ветер западный 3 м/c, давление повысится до 751 мм рт.ст.

В среду 13 ноября в темное время суток термометры покажут +1, днем 8 градусов тепла. Вновь переменная облачность, без осадков. Ветер сменит направление на юго-восточное, скорость 5 м/c. Атмосферное давление повысится до 753 мм рт.ст.

14 ноября, в четверг, в ночное время 2, а в дневное 8 градусов выше нуля. Переменная область, без осадков. Ветер сохранит направление и скорость, давление 752 мм рт.ст.

В пятницу, 15 числа, +2 ночью и до +7 днем. Облачность снова переменная, осадков не предвидится. Ветер все тот же, давление на уровне 751 мм рт.ст.

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ИСТОЧНИК KP.RU